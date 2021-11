"Hotel Paradise": Szokujące wyznanie Wiktorii: "Jestem ofiarą nękania w sieci"

Wiktoria z "Hotel Paradise" podczas relacji na InstaStories wyznała, że jest nękana w sieci! Uczestniczka randkowego show TVN7 pokazała, o co dokładnie chodzi i apelowała do osoby, która jej zdaniem chce jej zaszkodzić. Wiktoria nie ukrywa, że jest oburzona tym, co dzieje się na jej profilu na Instagramie. Sprawdźcie, co powiedziała Wiktoria z "Hotel Paradise"!

Wiktoria jest jedną z uczestniczek czwartej edycji "Hotelu Paradise". Kiedy tylko pojawiła się w programie szybko okazało się, że cała grupa jej nie akceptuje i chce się jej pozbyć. Wiktoria już dwa razy żegnała się z hotelem, ale szybko do niego wracała. Niestety, w ostatnim czasie piękna blondynka mocno podpadła fanom show TVN7. Po tym, w jak w okropny sposób mówiła o wyglądzie Ohy, internauci ostro ją skrytykowali.

Niestety, ostatnio opublikowała niepokojące nagranie, podczas którego sugerowała, że ma ogromny żal do producentów "Hotelu Paradise". Wiktoria przyznała wówczas, że przeszła załamanie nerwowe i leczy się psychiatrycznie.

Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Wiktoria kolejny raz uderza w produkcję! "Waliłam pięściami w ścianę"

screen/Player.pl

Teraz Wiktoria opublikowała kolejną niepokojącą relację podczas której powiedziała, że jest nękana w sieci. Uczestniczka "Hotel Paradise" pokazała, jak po kolei usuwa prośby o możliwość obserwowania jej profilu na Instagramie.

(...) Z tym działaniem chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby psuć moje statystyki. Jeżeli firma chciałabym nawiązać ze mną współpracę i poprosi mnie o statystyki konta i zobaczy, że najwięcej osób obserwuje mnie z Indonezji na przykład (...) Apeluję do was, że jest taka sytuacja, ten ktoś mnie nęka już od dłuższego czasu, za każdym razem gdy nawiązywałam współpracę z jakąś firmą. Mam wszystkie zrzuty ekranu, mam dowody- mówiła zdenerwowana Wiktoria. (...) Chodzi o zmiejszenie statystyk mojego konta, o to, żeby firmy nie chciały ze mną współpracować. (...) Jeżeli ktoś posuwa się do takich działań naprawdę musi mieć coś z głową. Zobaczymy co będzie działo się dalej, na chwilę obecną jestem w stanie powiedzieć kto to robi, ale jeszcze chwilę poczekamy, może ta osoba nagle stwierdzi, że nie warto ze mną walczyć bo naprawdę dowodów mam wiele, rozmów, screenów rozmów naszych mam wiele i naprawdę mam tego serdecznie dość. ...) Człowieku to nie jest groźba, ale naprawdę jeśli jutro zobaczę kolejny raz taki syf na moim koncie to po prostu... zaczynasz wojnę, ty zaczynasz wojnę.