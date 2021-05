"Hotel Paradise": Sonia została okradziona na 10 tys. zł. Zalana łzami ostrzega fanów przed niebezpiecznymi SMS-ami

Uwaga na nowy sposób oszustów na wyłudzanie pieniędzy! Sonia Szklanowska, finalistka 2. edycji "Hotel Paradise", właśnie padła ofiarą okrutnej zasadzki. Po wyświetleniu z pozoru niewinnego SMS-a celebrytka została okradziona na 10 tys. złotych. Zalana łzami gwiazda randkowego hitu TVN ostrzega fanów przed niebezpiecznymi wiadomościami. Sprawdź, co zrobić, by nie dać się okraść!

Sonia Szklanowska zaistniała w mediach dzięki udziałowi w 2. edycji "Hotel Paradise". Widzowie szybko pokochali pewną siebie, charyzmatyczną miłośniczkę śpiewu, która dzięki swojej empatii i otwartości zaszła aż do wielkiego finału show. I choć Soni nie udało się zgarnąć głównej nagrody, ani odnaleźć w programie bratniej duszy, to występ w kontrowersyjnym hicie TVN z udziałem atrakcyjnych singli walczących o sławę, miłość i wielkie pieniądze sprawił, że Szklanowska stała się jeszcze bardziej pewna siebie.

Jasnooka piękność doskonale wykorzystuje więc rozgłos, jaki zyskała. Dziewczyna nie tylko założyła markę biżuteryjną, zaśpiewała piosenkę "Oto raj" promującą najnowsze edycje "Hotel Paradise", ale także prężnie prowadzi swoje instagramowe konto, które śledzi już ponad 227 tys. osób. To tam celebrytka dzieli się z fanami makijażowymi, włosowymi i modowymi inspiracjami, intratnymi współpracami z reklamodawcami, nowymi projektami zawodowymi, jak również szczegółami ze swojego życia. Jednak najnowsze InstaStories gwiazdy rajskiego hotelu wstrząsnęło jej fanami.

Na instagramowym koncie Soni pojawiło się niepokojące nagranie, na którym zalana łzami celebrytka poinformowała fanów, że padła ofiarą oszustwa. Ostrzegła też fanów przed niebezpiecznymi SMS-ami, przez które straciła aż 10 tys. złotych!

Chciałbym tylko ostrzec przed linkami, które dostajemy w wiadomościach. Każdy pewnie czeka czasem na jakieś przesyłki… Ja dzisiaj dostałam smsa, że moja paczka jest nadana, ale żeby ją dostarczyli to muszę dopłacić dosłownie jakieś gorsze, bo ona przekracza wagę. Kliknęłam ten link, nawet nie zdążyłam się do końca zalogować, a dostałam informację z mojego baku, że z mojego konta pobrano 10 tysięcy złotych. Jest mi smutno i sama jestem ciekawa, jak to się rozwiążę, bo na ten moment nic nie można z tym zrobić - mówiła roztrzęsiona Sonia.