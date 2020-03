"Hotel Paradise": Romans Adama i Martyny kwitnie! "Nie zapomniałem o Oli". Co z Łukaszem?

Za nami 13. odcinek "Hotelu Paradise"! Co wydarzyło się w show? Czy Adam odbił Martynę Łukaszowi? Jak przebiegła randka Sandry i Mateusza? Zobaczcie naszą relację!

Na początku nowy uczestnik Mateusz i Sandra wybrali się na randkę, podczas której zagrali w dwuznaczną grę. Sandra musiała przytulić uda chłopaka, Mateusz zaś klepnąć... piersi uczestniczki.

Z kolei Viola porozmawiała z Blondino, który w poprzednim odcinku, podczas imprezy, nie chciał z nią gadać. Kobieta miała pretensje do chłopaka, który nie okazywał jej zainteresowania. Chce jednak nadal tworzyć z nim parę:

To wszystko jest dziwne. Jak ktoś mi dają energię, odchodzę od tej osoby - stwierdził Łukasz.

Tymczasem romans Adama i Martyny kwitnie!

Adam wytłumaczył się, że nie zapomniał o Oli"

To nie jest tak, że zapomniałem o Oli, mam ją z tyłu głowy, ale życie toczy się dalej. Ale ja nie będę cały czas lamentować, że Ola odeszła, bo po co tak. Ale nie chcę uciekać, od tego co czuję - powiedział Adam.