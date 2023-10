Nathalia i Marcin to w tej chwili jedna z najbezpieczniejszych par w "Hotelu Paradise". Czy jednak ich wzajemna lojalność wystarczy do tego, aby udało im się bez przeszkód dojść do finału?

Widzowie nie od początku byli przekonani, co do szczerości Nathalii wobec Marcina. Szczególnie w momencie, gdy do gry wkroczył Kamil... Jak tę kwestię ocenia uczestniczka? Zapytaliśmy:

Jasno i klarownie powiedziałam na samym początku, że Kamil jest w moim typie i podoba mi się. Ale nie brałam pod uwagę zmiany pary. Mogłoby to się potoczyć inaczej, jakbym na początku poznała i Marcina i Kamila ale jednak ważne dla mnie są i charakter i wygląd. Przy Kamilu czułam się jakby cały czas mnie obserwował, nie czułam się dobrze przy nim w przeciwieństwie do Marcina. Dla mnie sytuacja była klarowna, że nic z tego nie będzie.

Zobaczcie, co jeszcze na temat krytyki ze strony widzów sądzi Nathalia. Zachęcamy do obejrzenia naszego wideo.