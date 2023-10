Luiza to jedna z najbardziej charyzmatycznych uczestniczek 3. edycji "Hotelu Paradise". Choć na razie nie udało jej się zbudować głębszej relacji z żadnym z mieszkańców hotelu, to jednak powrót Maurycego do show bardzo ją ucieszył. Czy teraz dziewczyna będzie miała pewną parę? O tym przekonamy się w kolejnych odcinkach show TVN7!

Jak wiadomo, wejście Maurycego wzbudziło ogromne emocje przede wszystkim w Kubie, który tworzył parę z Luizą. Choć Kuba chwilę później odpadł z programu, to jednak widzowie wciąż spekulują na temat jego znajomości z Luizą przed udziałem w show! W rozmowie z reporterką Party.pl dziewczyna potwierdziła, że rzeczywiście ona i Kuba mieli okazję poznać się przed programem.

Tak, to prawda i nie ukrywaliśmy tego w programie. Od razu jak zobaczyłam Kubę wszystkim powiedziałam: "słuchajcie, Kubę znałam przed programem" - wyjawiła nam Luiza.

A gdzie dokładnie się poznali i jakie łączyły ich relacje przed programem? Tego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!