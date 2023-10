"Hotel Paradise" to jeden z ulubionych programów widzów. Uczestnicy stają się celebrytami, będąc już na wyspie. Fani uwielbiają oglądać ich zmagania w kolejnych konkurencjach oraz obstawiać, kto ma szansę na miłość po zakończeniu programu. Zwycięzca 3. edycji miłosnego show, Krystian Feretti oraz jego partnerka Oliwia, zdecydowali się opowiedzieć naszej reporterce o wspólnym mieszkaniu. Sprawdźcie, co powiedzieli!

Krystian zwyciężył w 3. edycji show "Hotel Paradise". Na rajskiej wyspie jego serce skradła Basia, jednak po programie szybko okazało się, że ich uczucie nie przetrwało próby czasy. Niedługo później w głowie zawróciła mu piękna Oliwia, o czym zwycięzca programu zdecydował się poinformować swoich obserwatorów za pomocą Instagrama. Ich związek rozwijał się w ekspresowym tempie, o czym mogły świadczyć obrączki na ich palcach, czy wspólne zamieszkanie po krótkim czasie.

Para odwiedziła redakcję Party.pl, aby opowiedzieć nam o swoich planach na przyszłość oraz relacji, która ich łączy. Krystian jest starszy od Oliwii o 8 lat. Wydawać by się mogło, że ta różnica wieku będzie wywoływała spory. Nasza reporterka zapytała, jak udaje im się dogadać oraz o co najczęściej się kłócą.

- Zachowałem w sobie trochę dziecka. Oliwka jest dużo bardziej dojrzała. Taka perfekcyjna pani domu. Jak Oliwka posprząta, to wszystko się świeci. Jak ja się za to zabieram to zbieram za to po głowie [...]. Wiadomo są kłótnie. Oliwka to taki trochę nerwus, szybko wybucha, ale mam na nią sposoby - powiedział nam Krystian.