"Hotel Paradise": Krystian i Oliwia dzielą się radością: "Nasza dziewczynka"

Krystian z "Hotelu Paradise 3" jest szczęśliwie zakochany. Ostatnio na jego instagramowym profilu pojawiło się pierwsze zdjęcie z nową partnerką - jego serce skradła piękna ciemnowłosa Oliwia. Fotografia jednak została wykonana w taki sposób, że nie możemy zobaczyć twarzy ukochanej Ferettiego. Jednak dziewczyna zdecydowała się otworzyć swój profil na Instagramie, dzięki czemu wiemy o niej już o wiele więcej. Zobaczcie jak wygląda i... ile ma lat, bo wygląda na to, że Oliwię i Krystiana dzieli spora różnica wieku. Zobacz także: "Hotel Paradise 3": Basia i Krystian już nie są razem! Uczestnik zdradził nam powody rozstania! "Hotel Paradise 3": Krystian znalazł nową miłość! Krystian Feretti z "Hotelu Paradise" wygrał 3. edycję programu u boku Basi Pędlowskiej. W wielkim finale zdecydował się rzucić kulą , jednak od razu wyjaśnił, że chce podzielić się nagrodą ze wszystkimi finalistami. Choć Krystian i Basia zadeklarowali, że chcą kontynuować swój związek po programie, to jednak jak wiadomo, ich relacja niedługo po powrocie do Polski, rozpadła się. Basia ostatecznie znalazła szczęście u boku Krzysztofa , a Krystian był do tej pory singlem. Jednak teraz to już nieaktualne, ponieważ Krystian znalazł prawdziwą miłość! Do tej pory trzymał swoją ukochaną w tajemnicy przed światem, jednak w miniony weekend, zdecydował się pochwalić swoim szczęściem . - Aż nas gastro nie rozdzieli 😂🙏🏼❤️ Jakby mi ktoś powiedział gdy się poznaliśmy, co będziemy tworzyć po kilku tygodniach znajomości powiedziałbym mu, że zwariował a jednak jesteśmy gdzie jesteśmy a przed nami ogrom pracy ale cieszę się, że mam takie wsparcie ❤️ - napisał pod pierwszym oficjalnym zdjęciem z ukochaną, Krystian. Chłopak zdradził, że była to miłość...