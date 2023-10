Ostatnio media obiegła informacja o pościgu policyjnym ulicami Warszawy. Według informacji uzyskanych przez portal "Warszawa w pigułce", kierowca pod wpływem alkoholu i kokainy oraz bez uprawnień do kierowania pojazdami, uciekał przed policją, jednak po przejechaniu kilku ulic rozbił auto w betonowym przejściu podziemnym. Następnie mężczyzna ruszył do ucieczki pieszo, ale funkcjonariuszom udało się szybko go zatrzymać.

Pasażerką auta była Julia, uczestniczka drugiej edycji "Hotelu Paradise". Dziewczynie na szczęście nic się nie stało, jednak całą sytuację bardzo przeżyła.

Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z prowadzącą "Hotel Paradise", Klaudią El Dursi. Jak modelka zareagowała na tę informację?

Mnie to naprawdę niewiele interesuje, każdy niech robi to, co chce i uważa za słuszne - powiedziała nam Klaudia El Dursi.

Całą rozmowę na ten temat możecie zobaczyć, oglądając wideo powyżej.