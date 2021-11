"Hotel Paradise": Kara zmieniła kolor włosów i została blondynką! Udana metamorfoza? 

Sandra z "Hotelu Paradise" zmieniła kolor włosów. Nie ma już śladu po charakterystycznym dla niej jasnym blondzie. Na jaki kolor teraz się zdecydowała? Czy to była zmiana na plus? Sandra to uczestniczka "Hotelu Paradise", która jeszcze długo nie da o sobie zapomnieć. Na początku programu jej związek z Maćkiem wydawał się najtrwalszy, jednak pojawienie się kolejnych osób w show, udowodniło, że to było tylko wrażenie. Czy Maciek po czasie będzie żałował, że jej nie wybrał? Zobaczcie najnowszą metamorfozę gwiazdy "Hotelu Paradise". Zobacz także: "Hotel Paradise": Sandra ostro odpowiada Maćkowi: "Czasem trzeba się zamknąć"! Sandra z "Hotel Paradise" zmieniła kolor włosów Sandra w " Hotelu Paradise " należała do teamu blondynek. Uczestniczka jest miłośniczką długich blond włosów, jednak pobyt na Bali również im dał nieźle w kość. Internauci na profilu uczestniczki komentowali, że jej włosy nie wyglądają najlepiej. Sama zainteresowana stwierdziła, że był to wpływ temperatury, wilgotności, słońca oraz wody na Bali, dlatego jej włosy nie były w tak dobrej kondycji jak na początku programu. Sandra po powrocie do Polski zdecydowała się na radykalne zmiany w fryzurze. Po jasnych włosach nie ma już ani śladu! Chociaż wciąż pozostała wierna blondowi to jej aktualny kolor włosów jest ciemniejszy i to naprawdę o kilka tonów! Efektami metamorfozy pochwaliła się na Instaramie: popielaty blond - napisała prezentując swój zupełnie nowy wizerunek Kolor wygląda obłędnie. Myślicie, że decyzja o zmianie koloru włosów zwiastuje kolejne zmiany w życiu Sandry? :) Zobacz także: Metamorfozy uczestniczek "Hotel Paradise"! Która z nich przeszła...