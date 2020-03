Za nami trzy pierwsze tygodnie emisji "Hotelu Paradise" w TVN 7! Jaka jest oglądalność reality show z udziałem Klaudii El Dursi? Portal wirtualnemedia.pl przedstawił oficjalne dane. Czy stacja może mówić o sukcesie? Tak!

Średnia oglądalność czternastu odcinków show wyniosła 529 tysięcy widzów. Najwięcej osób przyciągnął odcinek drugi - obejrzało go 694 tys. widzów. Stacja TVN 7 zajmuje drugie miejsce na rynku wśród swoich konkurentów - a są nimi stacje TV 4 (z pozycją pierwszą w paśmie z serialem „Święty”) czy TV Puls. Jak mówi Aleksandra Przeździecka, dyrektor ds. Strategii i rozwoju Premiem TV, celem stacji jest dołączenie do tzw. „wielkiej czwórki”, czyli głównego TVN, Polsatu oraz TVP 1 i TVP 2.

Zmiana strategii programowo-handlowej to spójny komunikat wysłany do widza i rynku, a rok 2020 jest kontynuacją inwestycji w naszą drugą antenę ogólnopolską. Celem jest dołączenie TVN 7 do segmentu "wielka czwórka", czyli największych ogólnopolskich stacji telewizyjnych pod względem zasięgu, oglądalności oraz efektywności komunikacji - mówi Aleksandra Przeździecka w rozmowie z wirtualnemedia.pl.