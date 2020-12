"Hotel Paradise": Ivan już poznał całą rodzinę Ani! Tak zakochani spędzają święta!

Choć Ania i Ivan nie dotarli razem do finału "Hotelu Paradise", to jednak oni zdobyli nagrodę, o którą tak naprawdę walczyli wszyscy uczestnicy - miłość. Wiadomość o tym, że są w związku naprawdę mocno ucieszyła widzów show. To w końcu oni tworzyli parę, której większość kibicowała niemal od pierwszych odcinków.

Jak się okazuje, związek Ani i Ivana wygląda coraz poważniej, a zakochani spędzili święta razem.

Co takiego wyjątkowego się wydarzyło? Wygląda na to, że Ivan już teraz ma bardzo dobry kontakt z rodziną swojej wybranki. Szczęściu tej dwójki nie było końca, a to również zasługa naprawdę wyjątkowych prezentów.

Ania i Ivan z “Hotel Paradise 2” spędzili razem święta! Ten wieczór był bardzo wyjątkowy

Wigilijny wieczór Ivan spędził wraz z Anią u jej rodziców. Jak się okazuje, uczestnik drugiej edycji "Hotelu Paradise" wcielił się w rolę Świętego Mikołaja i rozdał całej rodzinie prezenty! Co więcej, choć póki co do mamy swojej ukochanej mówi na "Pani", widać, że bardzo przypadł do gusty swoim, być może - przyszłym teściom! Za każdym razem kiedy zakochani wspólnie pozowali do nagrań, w tle słychać było radosny głos mamy Ani i słowa:

Piękni!

Nic dziwnego, że w rodzinie Ani panuje takie szczęście! Ona i Ivan wyglądają na naprawdę zakochanych i jak widać, ich relacja ciągle się rozwija. Ta dwójka podarowała sobie również piękne prezenty. Ania od Ivana dostała perfumy i biżuterię, natomiast sama swojemu ukochanemu podarowała modny dres, pasek i cukierki!

Patrząc na minę Ivana, było to dokładnie to, co sobie wymarzył. Oczywiście w trakcie wyjątkowego wieczoru nie zabrakło tradycji i wspólnego oglądania "Kevina samego w domu"!

Miłość Ivana i Ani kwitnie! Para właśnie spędziła pierwsze wspólne święta!