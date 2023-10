Ivan i Ania znaleźli miłość w drugiej edycji "Hotelu Paradise". Niedawno zaręczyli się na oczach całej Polski w programie "Dzień Dobry TVN", zaczęli więc również szykować się do ślubu. Czy ich związek budzi czyjąś zazdrość? Zapytaliśmy parę o relację z... Atą Postek, zwyciężczynią show, z którą Ivan nieco flirtował w trakcie programu, a ostatecznie został przez nią wyeliminowany.

Ivan i Ania z "Hotel Paradise 2" zaręczyli się. Co na to Ata?

Kiedy w drugiej edycji "Hotelu Paradise" do gry dołączyła Ata Postek, ucierpiała relacja Ani i Ivana - mężczyzna flirtował z Atą, co mocno niepokoiło Anię. Ostatecznie Postek, wiedząc, że nie ma szans u chłopaka, odesłała go do domu. Od tego czasu minęło już kilkanaście miesięcy, a Ivan i Anna tworzą udany związek. Niedawno Matyasek i Yevtushenko zaręczyli się, teraz planują także ślub. Czy Postek im pogratulowała?

Ich reakcja na nasze pytanie jest jednoznaczna! Zobaczcie sami.

