W drugiej edycji "Hotelu Paradise" emocji nie brakowało! Co chwila byliśmy świadkami kłótni i zgrzytów pomiędzy uczestnikami, ale było również kilka gorących momentów, których dostarczyli nam między innymi Dominika i Artur. Jak wiadomo, ta dwójka spędziła ze sobą bardzo upojną noc.

Zobacz także: Ata z "Hotelu Paradise 2" pokazała chłopaka! Przystojny brunet podbił serca internautek: "Nierealnie piękny"

Początkowo seks Dominiki i Artura w programie był tajemnicą, ale po cichu wszyscy się domyślali, że coś było na rzeczy. Okazało się, że wszystkiego domyślił się też... Bartek, który przecież był wtedy zauroczony Dominiką!

Głupi nie jestem. Naturalne było to, że mają ochotę już na siebie i że to się wydarzy. Zlałem to ciepłym moczem, bo to jest po prostu "Hotel Paradise" i każdy robi co chce - powiedział nam Bartek.