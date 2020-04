"Hotel Paradise": Ania i Martyna najbardziej hejtowane po rajskim rozdaniu! 

Za nami kolejne rajskie rozdanie w "Hotelu Paradise"! Z show po raz drugi odpadła Sandra. Blondwłosa uczestniczka stanęła za Mateuszem, a ten, choć wybierając Sandrę zapewniłby sobie miejsce w finale, pozostał wierny Ani. Ania była bardzo ucieszona (do tego stopnia że przytuliła się nawet ze swoim największym wrogiem - Adamem), a na koniec dogryzła Sandrze. Wcześniej, wraz Martyną, były wyraźnie źle nastawione do dziewczyny, co nie uszło fanom show TVN 7! Uczestniczki zostały ostro skrytykowane w sieci!

Ania i Martyna skrytykowane po rajskim rozdaniu

Jeszcze kilka tygodni temu Sandra była najlepszą koleżanką Martyny. To ona stanęła po jej stronie, kiedy porzucił ją Adam. Z Anią z kolei podczas rajskiego rozdania postanowiły, że razem wyeliminują Adama. Wydawało się, że dziewczyny trzymają sztamę i są żeńską odpowiedzią na nierozerwalną "świętą trójcę". Nic bardziej mylnego. Kiedy Ania i Martyna miały szanse podglądać randki Sandry z Blondino i Mateuszem, nie szczędziły jej złośliwości, zwłaszcza partnerka Matta. Ale również Martyna traktowała Sandrę mocno na dystans. Dlaczego? Tego nie wie nikt, ale w sieci dostało się dziewczynom za ich zachowanie:

Martyna jest tak fałszywa.. Nie spodziewałam się, ze Ania jest tak wrednym człowiekiem :/ bardzo slabe zachowanie dziewczyn. szczegolnie na Martynie sie zawiodlam. Latino jak najbardziej zdał test lojalności czego nie można powiedzieć o Martynie względem Sandry Po Ani wszystkiego można się spodziewać ale Martyna okazała się fałszywa osoba i dużo straciła w moich oczach Martyna, fatalne zachowanie w stosunku do Sandry

To tylko kilka z dziesiątek komentarzy na temat Ani i Martyny! A Wy co o tym sądzicie? Może Ania i Martyna miały powód, żeby tak traktować Sandrę?

Dlaczego Martyna była przeciw Sandrze?

Sandra odpadła z show, ale została Ola.