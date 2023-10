Premiera 7. edycji "Hotelu Paradise" odbędzie się już 28 sierpnia. Produkcja co jakiś czas ujawnia nazwiska pierwszych uczestników, którzy spróbują odnaleźć się w randkowym programie. Zgodnie z tradycją utrzymywaną już od kilku sezonów, w czołówce pojawi się również nowa piosenka. Tym razem zaśpiewa ją zwyciężczyni 6. edycji "Hotelu Paradise" - Monika Kim. Jak wypadła? Fani są podzieleni.

Czy uczestnicy "Hotelu Paradise 7" namieszają w programie? Widzowie na to liczą, szczególnie, że gwiazdorska edycja nawet przez uczestników została odebrana jako nudna, ponieważ brakowało intryg. Finał zakończył się jednak konfliktem pomiędzy Julią a Grzegorzem, po tym jak rozbiła mu kulę przed nosem, zgarniając całe 100 tysięcy złotych dla siebie. Z kolei na nowych uczestników na terenie willi czeka niespodzianka zostawiona przez finalistów edycji "All Stars", co z pewnością będzie miłą niespodzianką. Zaskoczenie czekało również na widzów. Monika Kim, zwyciężczyni 6. edycji pochwaliła się, że nagrała piosenkę do 7. sezonu. Utwór nosi nazwę "Cały czas". Czy podbije serca widzów?

Zobacz także: "Hotel Paradise": Julia pokazała, co się działo tuż po finale show. Zaskoczyła zdjęciem

Opinie fanów są podzielone. Jedni wyrażają swój zachwyt propozycją od Moniki:

Zobacz także: "Hotel Paradise. All Stars": Luiza szczerze o gwiazdorskiej edycji: "Ten sezon był po prostu nudny"

Inni jednak nie wróżą piosence do "Hotelu Paradise 7" sukcesu, w porównaniu do piosenki Soni Szklanowskiej "Oto raj", która stała się najpopularniejszym hitem ze wszystkich stworzonych na potrzeby programu:

- Trochę nie pasuje do Hotelu. Zobaczymy w sumie już podczas emisji, bo piosenka Razem też początkowo mi nie pasowała, a teraz uważam, że jest jedną z lepszych hotelowych piosenek

- Słabe bardzo ! Nic nie przebije hitu Soni „Oto raj”.

- Nie porywa w ogóle ????

- Przepraszam, ale jestem na nie. Utwór niczym się nie wyróżnia, ani tekst, ani muzyka mi się nie podobają. Przypomina mi disco polo i to to z niskiej półki. Tekst byle jaki, byle się rymowało. Moim zdaniem kariery ta pani nie zrobi. Jedyne, na co może liczyć to 5 minut popularności. Teledysk tandetny. Pomijam już fakt, że śpiewaniem tego nazwać nie można, bo to słychać, że nie potrafi. Nie interpretuje, tylko odśpiewuje jak dziecko na lekcji muzyki. A i to robi kiepsko. Płasko. Ratowano, co się dało obróbką techniczną, gdybym słuchała na żywo, pewnie by mi uszy zwiędły. Kto ją przekonał, że może śpiewać?