"Hotel Paradise 3": Uczestnicy wyrzucą Olę z programu? Uczestniczka wszystkich okłamała!

Ostatnie wydarzenia w "Hotelu Paradise 3" odbiły się naprawdę szerokim echem, a wszystko przez to, że do uczestników dołączył Michał, który jak się okazuje przed programem znał się z Olą. Zachowanie tej dwójki od razu wzbudziło podejrzenia pozostałych - Ola, która do tej pory trzymała wszystkich mężczyzn na dystans, a niektórzy nawet żartowali, że stworzyła parę z Luizą, nagle zmieniła się nie do poznania i już pierwszego wieczoru wymieniała z Michałem namiętne pocałunki. Niestety, znajomi sprzed programu zostali przyłapani na gorącym uczynku i choć mogłoby się wydawać, że wszystko już zostało wyjaśnione, Ola perfidnie okłamała pozostałych uczestników!

"Hotel Paradise 3": Ola okłamała pozostałych uczestników

Kiedy wyszło na jaw, że Michał wcale nie jest Oli obcy, pozostali uczestnicy szybko doszli do wniosku, że trzeba ich rozdzielić, a jedyną metodą na to, jest wyrzucenie ich z programu. Nawet Bibi stwierdziła, że kiedy tylko nadarzy jej się taka okazja, nie będzie miała żadnych oporów, by z niej skorzystać. Atmosfera w "Hotelu Paradise 3" robiła się coraz bardziej gęsta, a uczestnicy zaczęli nawet podejrzewać, że Michał jest chłopakiem Oli. Kiedy postanowili odbyć z nią szczerą rozmowę, ta jednak sprytnie wyminęła się z prawdą.

- Dobrze, ze Michał z nami pogadał, bo my myśleliśmy, że Ty wiedziałaś, ze on tu wchodzi - powiedział Simon - No co ty! Jak ja mogłam wiedzieć? Ja po prostu mogłam się domyśleć, ale nie wiedziałam. To nie było tak, że ja tu na kogoś czekałam. Po prostu ja nie czułam tego, ja mówiłam tutaj nie raz, że niczego nie będę robić na siłę, że ja bym przyjechała do Polski i bym nie mogła spojrzeć w lustro, bo na przykład z Kamilem, czy z kimś bym się całowała i wszystko to. No jeżeli ja tego nie czułam, to ja tak robię w normalnym życiu - odpowiedziała poddenerwowana Ola.

Nic dziwnego, że Ola była taka zdenerwowana, skoro kłamała! W końcu w rozmowie z Luizą wygadała się, że czeka, aż w programie pojawi się jej kolega, który ma być jej ogromną szansę na finał. Co więcej, zdradzając swój sekret przyjaciółce Ola dodała, ze dziwi się, ze jeszcze go tutaj nie ma. Czyżby uczestniczka zaczęła gubić się w zeznaniach?

Kiedy Michał pojawił się w "Hotelu Paradise 3" wpadł w oko niemal wszystkim uczestniczkom, jednak najszybciej zaklepała go Ola!

Mat. prasowe

Kiedy wydało się, ze oboje znali się już przed programem, uczestnicy postanowili, że muszą pozbyć się ich z "Hotelu Paradise 3"!

Mat. prasowe

Teraz okazało się, że Ola postanowiła wszystkich okłamać. Choć powiedziała Luizie, że czeka aż w "Hotelu Paradise 3" pojawi się jej kolega i nawet wie, na kiedy miał bilet, reszcie powiedziała, że nie wiedziała, że Michał znajdzie się w programie.