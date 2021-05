"Hotel Paradise 3": Krystian zostanie wyrzucony z programu?! "Poniosło mnie, nie jestem dumny" 

Krystian z "Hotelu Paradise" podczas relacji na InstaStories zaskoczył swoich fanów i zdradził, że najbliższe odcinki będą dla niego wyjątkowo emocjonujące. Wszystko wskazuje na to, że wkrótce w programie wydarzy się coś, o czym chyba Krystian chciałby zapomnieć, dlatego już teraz zaczął się tłumaczyć. Krystian z "Hotelu Paradise" uchylił rąbka tajemnicy i przyznał, że tuż przed finałem trochę go poniosło. Sprawdźcie, co dokładnie powiedział podczas relacji w sieci!

Zobacz także: "Hotel Paradise": Na Marcina wylała się fala hejtu! Po tym, jak spędził noc z Karą w sieci pojawiło się sporo ostrych komentarzy

Krystian zostanie wyrzucony z "Hotelu Paradise"?

Finał trzeciej edycji '"Hotelu Paradise" zbliża się wielkimi krokami. Już wkrótce dowiemy się, kto wygra najnowszą odsłonę hitu TVN7. Czy będzie to Basia i Krystian, Simon i Ola, Kornelia i Krzysiek, Sara i Maurycy a może Kara i Marcin? Tego dowiemy się wkrótce, chociaż do finału programu z pewnością jeszcze wiele może się zmienić.

Teraz okazuje się, że w najbliższych odcinkach "Hotelu Paradise" sporo emocji może nam przynieść Krystian. Skąd takie podejrzenia? Zdradził to sam uczestnik hitu TVN7! Krystian opublikował w sieci krótkie nagranie w którym ostrzega internautów przed tym, co wkrótce zobaczą. Krystian już teraz tłumaczył się na Instagramie.

Kochani muszę wam się z czegoś zwierzyć. Niestety, ale najbliższe odcinki będą dla mnie bardzo, bardzo ciężkie. Dużo emocji, trochę mnie poniosło z czego nie jestem dumny, ale to już była końcówka programu, nie dźwignąłem tego. Trochę odwaliłem, ale takie jest życie. Następne odcinki będą dla mnie ciężkie ale postarajcie się mnie zrozumieć, jestem wybuchowy no i niestety...- mówił podczas relacji na InstaStories.

Co wydarzyło się przed finałem "Hotelu Paradise"? Czy Krystian zrobił, coś przez co musiał pożegnać się z programem tuż przed finałem? Domyślacie się, co wydarzy się w najbliższych odcinkach "Hotelu Paradise"? Czyżby chodziło o jego związek z Basią? A może o jego relacje z kolegami z programu?

Zobacz także: To koniec związku Marcina i Nathalii z "Hotelu Paradise". Uczestniczka skomentowała jego zdradę!

Krystian z "Hotelu Paradise" zdradził swoim fanom, że najbliższe odcinki będą dla niego wyjątkowo trudne. Uczestnik show TVN7 przyznał, że trochę go poniosło, ale nie powiedział co dokładnie zrobił na planie programu. Domyślacie się, o co może chodzić?

Instagram/@krystianferretti

Krystian jest w programie od samego początku. Od samego początku nawiązał bliską relację z Basią. Nawet jak jego parterka odpadła z programu to cały czas miał nadzieję, że ona wróci. Taką lojalnością nie może poszczycić się chyba żaden uczestnik programu. Wytrwałość Krystiana popłaciła, ponieważ Basia otrzymała szansę powrotu do show, a moment w którym dołączyła do grupy podczas "rajskiego rozdania" był jednym z najbardziej wzruszających momentów w całej edycji.

Mat. prasowe

Wielki finał "Hotelu Paradise" zostanie wyemitowany już za kilka dni! Krystian zdradził w swojej relacji, że zostało jeszcze 8 dni do finału, a w ostatnim odcinku nie zabraknie wielkich emocji.

Będzie bardzo grubo, takiej końcówki sezonu jeszcze nie było. Mogę was zapewnić, że będzie petarda- zapowiedział Krystian.

W takim razie nie możemy się doczekać! Myślicie, że tym razem ktoś rzuci kulą i zgarnie wygraną tylko dla siebie?