"Hotel Paradise 3": Kornelia przeżyła trudne chwile! Klientka nie chciała wypuścić jej z domu! 

Kornelia z "Hotelu Paradise" podczas relacji na InstaStories opowiedziała o przerazającej historii! Okazuje się, że w minioną sobotę Kornelia pojechała do swojej klientki, którą malowała na ślub. Niestety, w pewnym momencie wydarzyło się coś, co przeraziło makijażystkę. Kornelia probowała uciec do domu, ale matka panny młodej nie chciała jej wypuścić z domu!

Przerażające chwile u Kornelii z "Hotelu paradise"

Kornelia wzięła udział w trzeciej edycji "Hotelu Paradise", ale na co dzień piękna blondynka jest makijażystką. Kornelia chętnie pokazuje w sieci efekty swojej pracy, ale ostatnio podzieliła się przerażającą historią ze spotkania z jedną z klientek. Okazuje się, że Kornalia pojechała wczoraj do panny młodej i jej mamy, żeby wykonać im makijaż. Panna młoda była zachwycona, ale jej mama już nie...

Jestem rozwalona, dopiero co się uspokoiłam. Powiem wam, że nigdy więcej nie chcę mieć klientek które po prostu mają problem z głową, ja już bym to nazwała chorobą psychiczną szczerze mówiąć- zaczęła swoją relację Kornelia.

Instagram @kornelia.glaszcz

Okazuje się, że mama panny młodej, która początkowo chwaliła swój makijaż nie była zadowolona z fryzury wykonanej przez Kornelię. Co więcej, kobieta podczas mycia głowy zmyła makijaż, po czym zaatakowała Kornelię, że to, że źle ją pomalowała!

(...) tak myła te włosy, że sobie cały makijaż zmyła. Zaczęła mi wciskać pic na wodę, że ten mój makijaż jest tak nietrwały, że po pięciu minutach się zmył. W momencie kiedy ona myła włosy, nagle się zmył, że ja wszystko beznadziejnie zrobiłam, że jestem beznadziejna- relacjonowała roztrzęsiona Kornelia.

Co ciekawe, kobieta skrytykowała również makijaż swojej córki, po czym kazała Kornelii zrobić sobie drugi makijaż. Zdenerwowana Kornelia po tym, jak kobieta krzyczała na nią, odmówiła i chciała wrócić do domu, ale wtedy okazało się, że nie może tego zrobić!

Byłam tak roztrzęsiona, że nie byłam w stanie pracować- mówiła podczas relacji na InstaStories. Ona zaczęła się na mnie drzeć. (...) Ona zamknęła drzwi i powiedziała, że nie wypuści mnie z mieszkania dopóki jej nie pomaluje, zaczęła się dalej na mnie drzeć. Zaczęła się zachowywać jak obłąkana, ja byłam przerażona. Ja mówię "proszę mnie wypuścić, zaraz na policję zadzwonię", a ona do mnie "dzwoń, dzwoń masz mnie teraz pomalować, nie wypuszczę cię dopóki mnie nie pomalujesz". Jakimś cudem zaczęłam się wydobywać z tego mieszkania. Ona jeszcze szła za mną, wręcz goniła mnie, w końcu jej mąż mnie wypuścił z tego mieszkania.

Instagram/@kornelia_hotelparadise3

Historia Kornelii brzmi przerażająco! Uczestniczka 3. edycji "Hotelu Paradise" zdradziła również, że panna młoda, którą malowała była zachwycona makijażem i fryzurą. Niestety, nieprzyjemna sytuacja tak bardzo na nią wpłynęła, że - jak relacjonuje Kornelia- panna młoda musiała wziąć leki uspokajające.

Zobacz także: "Hotel Paradise": Kornelia jest zakochana?! Pokazała zdjęcie z przystojniakiem. "To twój chłopak?"