"Hotel Paradise 3": Decyzja Bibi i Simona rozzłościła fanów show! "Żenujące jest to, jak dają się sterować"

Kolejne Rajskie Rozdanie, to kolejne wielkie emocje w "Hotelu Paradise". Tym razem dostarczyli ich Bibi i Simon, którzy mieli dodatkowy przywilej - musieli zadecydować, która z par nie może się ze sobą połączyć. Ich wybór padł na Sarę i Krystiana, co przyczyniło się do tego, że to właśnie Sara pożegnała się z programem. Fani show są zszokowani decyzją Bibi i Simona i twierdzą, że do takiego zagrania z ich strony, przyczyniły się Ola i Luiza, które dążą do tego, aby pozbyć z show Krystiana.

Zobaczcie, co na ten temat piszą fani programu!

"Hotel Paradise 3": Fani nie mogą uwierzyć w decyzję Bibi i Simona

W 3. edycji "Hotelu Paradise" fani show nie mogą narzekać na nudę. Co chwila jesteśmy świadkami zaskakujących zwrotów akcji, które potrafią totalnie zmienić losy uczestników. Tym razem to Bibi i Simon nieźle namieszali. Dzięki temu, że wygrali ostatnią konkurencję, w ramach nagrody mogli zadecydować, która z par nie będzie mogła się ze sobą połączyć podczas Rajskiego Rozdania.

Po rozmowach ze wszystkimi uczestnikami, mieli dość duży mętlik w głowie, ale wygląda na to, że ostatecznie posłuchali się Luizy, która bez zastanowienia doradziła im, aby rozdzielili właśnie Sarę i Krystiana. Jak wiadomo, zarówno Luiza jak i Ola chcą pozbyć się z show Krystiana i robią wszystko, aby stało się to jak najszybciej.

Bibi i Simon uargumentowali swoją decyzję o rozdzieleniu Sary i Krystiana tym, że ich zdaniem chłopak dzięki temu będzie miał dodatkowe "benefity". Krystian jednak podsumował ich zagranie dość dosadnie.

To nie jest ich decyzja, tylko pociąganie za sznurki - skwitował Krystian, który jednoznacznie zasugerował, że jego zdaniem Luiza i Ola miały wpływ na decyzję Bibi i Simona.

Podobnego zdania są fani programu, którzy nie mogą pogodzić się z decyzją tej pary.

- Bibi i Szymon mega mnie zawiedli serio - Ale Simon się słabo zachował wobec Krystiana i Sary😢 - Po prostu Luzia i Ola rządzą wszystkimi w hotelu. Słabo się to ogląda... - Żenujące jest to jak Simon i Bibi dają się sterować tym dwóm fałszywym uczestniczkom - Nie no to są jakieś żarty. Luiza i Olka tak manipulują ludźmi, że to jest aż śmieszne, lubiłam Bibi, ale teraz widać jak podąża za grupą, żeby nie została odpulona - piszą fani show.

A Wy, co o tym myślicie? Też Was zaskoczyła decyzja Bibi i Simona?

Zagranie Bibi i Simona przyczyniło się do odejścia Sary z "Hotelu Paradise". Tym samym jest to kolejny cios dla Krystiana, który wcześniej stracił Basię przez decyzję Luizy.