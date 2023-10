Sonia i Łukasz dotarli razem do finału drugiej edycji "Hotel Paradise". Jednak para nie do końca się dogadywała i dopiero po zakończeniu emisji zdradzili, co działoby się gdyby to oni wygrali, a nie Ata i Artur. Sonia w rozmowie z Party.pl wyznała szczerze, że nie ma wątpliwości, że Łukasz rozbiłby kulę. Mocno podsumowała jego zachowanie:

Ja bym nie rzuciła tą kulą, ale wiem, że Łukasz na pewno rozwaliłby mi ją o głowę. (...) Nie dopuszczałam do swoich myśli, że pozwolę Łukaszowi tą kulą rzucić - powiedziała szczerze Sonia.

Obejrzyjcie całą rozmowę z Sonią Szklanowską z "Hotel Paradise" 2 i dowiedźcie się, czy sama rozważała rzucenie kulą! W którym momencie mogłaby to zrobić? Skąd ta pewność, że Łukasz rozbiłby kulę? Będziecie zaskoczeni odpowiedziami!

