Ania przyznała, że podczas oglądania "Hotelu Paradise" zdała sobie sprawę, że Kamil zupełnie inaczej przedstawiał sytuację na setkach niż to, jak faktycznie widzieli ją uczestnicy. Według niej wcale nie był liderem grupy, ponieważ niektóre z realizowanych spisków były jej pomysłem! Jak zareagowała na to, że Kamil kreował się na lidera grupy?

Jak ja to oglądałam to się troszeczkę tym zażenowałam.

Jednak wraz z Ivanem bezsprzecznie stwierdzili, że mimo tego, wciąż mają doskonały kontakt z uczestnikiem i uważają, że krytyka, która na niego spadła jest bardzo krzywdząca:

To najbardziej czarny charakter sezonu i to jest przykre. Może i pokazał się z tej złej strony faktycznie padło za dużo tych złych słów ale on nie jest złym człowiekiem, nie oceniajmy kogoś, kogo nigdy nie mieliśmy okazji poznać - zaapelowała Ania