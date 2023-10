Druga edycja "Hotelu Paradise" była bardzo emocjonalna. Jednym z wielu zaskoczeń był fakt, że Dominika i Bartek nie kontynuowali związku po programie. W końcu w ostatnich odcinkach byli niemalże nierozłączni. Czy Dominika byłaby skłonna jeszcze raz stworzyć coś więcej, z którymś ze swoich programowych partnerów?

A co sądzi o Bartku? Którego by wybrała, gdyby musiała dokonać wyboru?

Ciężko mi odpowiedzieć, bo mam teraz kosę z Bartkiem ale normalnie bym odparła, że z Bartkiem, bo jest uczynny i opiekuńczy. Ja się potrafię długo gniewać ale potrafię też wybaczyć, bo nie lubię mieć spin. To co się teraz dzieje to są też pomówienia. Jak przyjdzie nam porozmawiać to pewnie porozmawiamy ale czy będziemy przyjaciółmi? To samo mam z Arturem: ani nie lubię ani lubię.