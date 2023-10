Dominika z "Hotelu Paradise 2" w rozmowie z "Party" skomentowała głośną wypowiedź Aty i Artura na temat zakończenia jej relacji z Bartkiem. Znajomi z programu nie szczędzili mocnych słów pod adresem koleżanki:

Tutaj Bartek najbardziej został poszkodowany. Dominika pokazała rogi po „Hotelu Paradise”, jak potraktowała Bartka. Kopnęła Bartka w tyłek. I to była ta cała prawdziwa relacja - mówił Artur

Oliwy do ognia dodała również Ata, twierdząc, że Bartek:

Chciał ją bardzo przedstawić rodzinie i się mega cieszył. Ale dostał kopa w d*** i to jakiego

Dominika z rozmowie z nami nie kryła, że bardzo ją zaskoczyły przykre słowa Aty:

Strasznie się dziwie Acie, że ona w ogóle zabrała głos w tym temacie. Ona nie widziała od początku tego, co się działo między mną a Arturem, a co potem było z Bartkiem. Tym bardziej nie miała pojęcia, jakie były moje relacje z Bartkiem po powrocie do Polski. To wiemy tylko my, bo się tym nie dzieliliśmy z nikim.

W dodatku stwierdziła, że Bartek jej nie mówił, o tym, że chciałby przedstawiać ją rodzinie. Z kolei zachowanie Artura nie było dla niej zaskoczeniem:

Nie zdziwiłam się, że Artur zabrał głos, bo straszył mnie już w programie, że szykuje na mnie bombę.

Co jeszcze zdradziła nam na temat swoich relacji z Arturem? Dominika odniosła się również do zarzutów Aty, że to właśnie przez nią Artur spotyka się z hejtem. Jak się na to zapatruje i jak wyglądały ich stosunki po powrocie do Polski?

Mat. prasowe