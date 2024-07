1 z 15

Rusza piąte edycja "Hell's Kitchen - Piekielna Kuchnia"! Mamy dla Was zdjęcia wszystkich uczestników nowego sezonu show, a wśród nich m.in... Ania z Warsaw Shore! Co skłoniło celebrytkę do udziału w Hell's?:

Do Hell's Kitchen zgłosiłam się głównie po to, żeby się sprawdzić. Gotuję w domu i postanowiłam zobaczyć czy tutaj też jest tak łatwo. Chciałam zobaczyć co potrafię i szybko się okazało, że nic... (śmiech). Większości uczestników wydawało się, że świetnie gotują, a po pierwszej konkurencji szybko i boleśnie spadli na ziemię – wyjaśnia Ania „Mała”.

Piąta seria "Hell's Kitchen" już od 1 marca o godzinie 20:05 w Polsacie.

Zobaczcie, kto jeszcze pojawi się w show!

