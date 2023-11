1 z 5

Hejt na Emilię z Rolnik szuka żony 4

Internauci nie pozostawili suchej nitki na Emilii po emisji ostatniego odcinka "Rolnik szuka żony"! W finale show Telewizji Polskiej okazało się, że była kandydatka Piotra napisała list również do Karola. To mocno nie spodobało się nie tylko Piotrowi, ale również wielbicielom programu. Sytuacja przelała czarę goryczy widzów w stosunku do Emilii. Przypomnijmy, że w czasie trwania show okazało się, że wybranka Piotra, wcześniej brała już udział w innym podobnym programie telewizyjnym. Kiedy rolnik dowiedział się o tym, natychmiast pożegnał Emilię, zarzucając jej chęć promocji własnej osoby w mediach. Niewiele się pomylił. W finale programu Emilia sama wyznała, że faktycznie zależało jej na pokazaniu się w telewizji.

- Piotrek mnie rozpracował, bo chciałam zabłysnąć, ale on mi się naprawdę spodobał i dobrze nam się rozmawiało - powiedziała Emilia.

