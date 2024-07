Jakiś czas temu sporo mówiło się o romansie tancerzy z "Tańca z Gwiazdami" - Hani Żudziewicz i Jacku Jeschke. Choć już od dawna nie są parą, nadal się przyjaźnią i razem występują na turniejach tanecznych. Dlatego też Hania żałuje, że Jacek odpadł z programu:

Jeśli czegoś się nie jest pewnym, to lepiej o tym nie mówić, po co o tym rozmawiać. Jeśli pewnego dnia poczuję, że poznałam osobę, z którą chce spędzić całe życie, to się podzielę ze wszystkimi. My się bardzo lubimy, przyjaźnimy. Bardzo mi jest przykro, że Jacek odpadł. - mówi nam Hania.