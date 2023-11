Rozpoczął się kolejny sezon "Rolnik szuka żony". Za nami już dwa odcinki programu, w którym rolnicy szukają miłości. Uczestnicy show poznali kandydatki i mieli przyjemność porozmawiać z nimi w "cztery oczy". Wybranka 28-letnia Adriana, Halinka, okazała się bardzo stanowczą osobą. Czy zostanie zaproszona na gospodarstwo? Widzowie nie są do niej przekonani, tym bardziej, że występowała już w telewizji! Czy złamała zasady programu?

Halinka z "Rolnik szuka żony" w programie Polsatu

6. edycja programu "Rolnik szuka żony" zapowiada się bardzo interesująco! Nie tylko przez wpadkę jednej z kandydatek, która wysłała list nie do tego rolnika co chciała, ale na jaw wychodzą kolejne zaskakujące fakty. Okazuje się, że jedna z sympatii 28-letniego Adriana, który pasjonuje się fotografią i kwiatami, już zaliczyła debiut w telewizji. Według widzów Halinka występowała w "Hell's Kitchen". Niestety, nie poradziła sobie najlepiej z gotowaniem.

Randka Halinki i Łukasza nie należała do najlepszych. Kandydatka zapytała rolnika o nałogi, na co ten odparł, że pali papierosy. Odpowiedź nie spodobała się Pomorzance. Skarciła Łukasza za nałóg. Czy dla dziewczyny rzuci go?

Halina Miszewska z "Hell's Kitchen" poszła do "Rolnik szuka żony"

Zdaniem internautów Halinka z "Rolnika" występowała już w telewizji! W 2014 roku miała próbować swoich sił w "Hell's Kitchen". Co ciekawe, Halinka to nie jej oryginale imię.

Halina Miszewska - Pinczyn - 26 lat. Naprawdę ma na imię Bernadeta, ale woli kiedy mówi się do niej Halina. Na co dzień pracuje w hurtowni spożywczo-przemysłowej. Bardzo spokojna i ułożona. Nie daje się wyprowadzić z równowagi. Nie lubi intryg i obgadywania za plecami. Prowadzi zdrowy tryb życia. Z wykształcenia pedagog. Ma też licencjat z administracji publicznej. Zafascynowana Januszem Korczakiem. Samotna. Myśli o adopcji dziecka - pisano o niej w programie.

Halinka nie poradziła sobie w programie. Odpadła w 3. odcinku. A jak przedstawiła się w nowym randkowym show? Przeczytajcie opis!

Halina – Rodowita Pomorzanka, nauczycielka, pasjonatka tenisa ziemnego, podróżniczka i tancerka., poszukująca mężczyzny uczciwego, serdecznego, dbającego o siebie i innych, myślącego o przyszłości i założeniu rodziny. Nie toleruje chamstwa, agresji i braku poszanowania prawa - czytamy na Instagramie "Rolnik Szuka Żony".

Halinka z "Rolnika..." w oczach internautów

Choć sama Halinka nie przyznała się, że występowała w programie, to widzowie są pewni, że to ta sama osoba! Zgadza się imię, miejsce zamieszkania, a także, pomimo zmiany fryzury, nietrudno dopatrzeć się podobieństwa między paniami.

A tą panią kojarzę a może się mylę z 2 edycji Piekielnej kuchni no chyba że ma sobowtóra???? Dodajmy do tego świetny talent kulinarny ???? Uwielbia pokazywać się w tv ;) - piszą internauci.

Co ciekawe, Halinka nie złamała regulaminu wysyłając list do rolnika. Uczestniczki mogą mieć przeszłość telewizyjną. Czy epizod w "Hell's Kitchen" pomoże jej?

Halinka stara się o serce Łukasza.

Halina w programie o gotowaniu.