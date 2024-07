3 z 6

Oto finaliście szóstej edycji "Hell's Kitchen"!

Agnieszka Jasińska, 29 lat – Ruda Śląska

Zawodowo prowadzi firmę budowlaną zajmującą się montażem balustrad i konstrukcji ze stali nierdzewnej, ale gotowanie jest jej pasją od 20 lat. Jako mała dziewczynka podpatrywała w kuchni babcię i mamę. Z czasem zaczęła sama eksperymentować i szukać nowych smaków. Od czterech lat uczęszcza na różne kursy kulinarne w Polsce i za granicą, m.in. we Włoszech. Specjalizuje się w pieczeniu tortów. Bardzo ceni tradycje polskiej kuchni. Jest perfekcjonistką, co uważa za swoją wadę i zaletę jednocześnie. Chciałaby zawodowo zająć się gastronomią i prowadzić swój program kulinarny. Marzy o swojej własnej książce kulinarnej. Jest autorką bloga kulinarno-podróżniczego.

Mikołaj Król, 21 lat – Radom

Gotowaniem zajmuje się zawodowo od ok. 5 lat. Uważa, że kucharz jest artystą, a gotowanie sztuką. Kocha eksperymentować, ale niezbyt dobrze radzi sobie z wypiekami. Twierdzi, że jest bardzo pracowity i zdeterminowany, choć czasem bywa wybuchowy. Singiel. Ma nadzieję, że w programie znajdzie miłość życia. Jest bardzo związany z rodziną. Marzy o własnej restauracji, bo gotowanie jest jego największą pasją. Najmłodszy uczestnik szóstej edycji „Hell's Kitchen – Piekielna Kuchnia”. „Petarda” - tak zwracają się do niego uczestnicy oraz szef Michał Bryś.

Michał Suchanowski, 38 lat – Bytom

Gotuje zawodowo od 18 lat. Ukończył technikum gastronomiczne o profilu technik/technolog żywienia zbiorowego. Doświadczenie zdobywał w restauracjach w Polsce oraz w Niemczech. Ma na koncie udział w różnych konkursach kulinarnych, m.in. był półfinalistą olimpiady dla kucharzy, zajął drugie miejsce w konkursie na targach kulinarnych w Krakowie. Jest osobą niezwykle zorganizowaną i ambitną. Trenuje judo. Każdą wolną chwilę poświęca żonie oraz dwóm synom. Marzy o własnym lokalu gastronomicznym.

Jakub Suchta, 32 lata – Wrocław

Właściciel biura turystycznego, kapitan i organizator rejsów morskich na całym świecie oraz eventów dla firm. Ale to gotowanie jest jego największą pasją już od wczesnego dzieciństwa. Jest kulinarnym samoukiem. W swojej kuchni nigdy nie korzysta z gotowych przepisów a inspiracje na swoje potrawy czerpie z morskich wypraw. W poszukiwaniu kulinarnego doświadczenia wyjechał do Londynu, gdzie miał okazję pracować jako kelner dla Gordona Ramsaya oraz Marco Pierre'a White'a. Po powrocie do Polski pracował w różnych restauracjach, w których był odpowiedzialny m.in. za dobór menu oraz szkolenie personelu. W przyszłości chciałby prowadzić program kulinarno-podróżniczy łącząc w ten sposób wszystkie swoje pasje. Nie boi się wyzwań, a w pracy w kuchni jest bardzo skupiony na osiągnięciu celu.