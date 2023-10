Dominik Abus z "Gogglebox" został zatrzymany przez policję do drogowej kontroli. Na nagraniu, które pojawiło się w sieci, zarejestrowano ostrą rozmowę gwiazdora TTV z funkcjonariuszem. Uczestnikowi "Gogglebox" zdecydowanie nie była na rękę rozmowa z policjantem. W sieci wybuchła burza:

Faktycznie przesadził? Poznajcie szczegóły.

Dominik Abus z "Gogglebox. Przed telewizorem" został zatrzymany przez policję do kontroli. Wymiana pojedynczych zdań szybko przerodziła się w regularną awanturę. Ostatnio gwiazdor TTV był gościem jednego z motoryzacyjnych YouTuberów, z którym wybrał się na przejażdżkę. Wówczas na drodze stanęli im policjanci, którzy zainteresowali się brakiem rejestracji oraz przyciemnianymi szybami, które w Polsce są zabronione.

Dominik Abus podczas kontroli funkcjonariuszy nawet nie ukrywał swojego oburzenia:

Uczestnik "Gogglebox" wdał się nawet w pyskówkę z funkcjonariuszem:

Tak to sobie pan może mówić nie do mnie! Niech pan mówi normalnie, bo ja mówię normalnie! Niech mnie pan posłucha. Ja na pana płacę podatki, a pan na mnie i jest pan, żeby mi pomagać. Krzyczeć może pan, ale nie na mnie. Proszę mówić normalnym głosem, bo nie będę zaraz z panem rozmawiał. Tylko przez adwokata będziemy rozmawiać. Wyskoczyliście do mnie, jakbym kogoś zabił… Czasy pałowania ludzi, to się skończyły dawno temu! - mówił wyraźnie zdenerwowany Dominik, który od początku był zirytowany zatrzymaniem, a jego złość z minuty na minutę rosła.