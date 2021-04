Gwiazda "Rolnik szuka żony" wierzy, że Ilona i Adrian jeszcze się zejdą! Zobaczcie co pisze

Kwietniowy poniedziałek z pewnością zapadnie w pamięć fanom programu "Rolnik szuka żony". To właśnie wtedy Adrian poinformował za pośrednictwem Instagrama, że jego związek z Iloną zakończył się! Fani nie ukrywają, że nie mogą uwierzyć w to co się stało. Podobnie ma również Natalia Niemiec, która jest przekonana, że Ilona i Adrian jeszcze się ze sobą zejdą! Co napisała pod oświadczeniem rolnika?

Natalia z "Rolnik szuka żony" wierzy, że Ilona i Adrian jeszcze będą razem!

Widzowie programu "Rolnik szuka żony" byli przekonani, że relacja Ilony i Adriana zakończy się ślubem i założeniem rodziny. Wszystko wskazywało na to, że uczestnicy show TVP1 świetnie się dogadywali, mieli podobne zainteresowania, biła od nich pozytywna energia... Ale niestety, Adrian w poniedziałek 19 kwietnia zamieścił wpis, z którego dowiedzieliśmy się o rozpadzie jego związku z Iloną.

To jest ostatnie Nasze wspólne zdjęcie... Aby uniknąć spekulacji, z przykrością chciałem Was poinformować, że Nasz związek się zakończył.

Jak to w każdej relacji bywa, są lepsze i gorsze chwile. Na szczęście po czasie zostaną tylko te dobre wspomnienia - czytamy w oświadczeniu Adriana.

Ta informacja mocno zasmuciła fanów tej dwójki...

- Ale szkoda :( - Szkoda, ale powodzenia Wam życzę. Otwierają się nowe drogi i możliwości 👍 -😢 Życzę Wam obojgu abyście znaleźli w życiu to czego szukacie i byli szczęśliwi. Pozdrawiam - piszą fani.

Niektórzy z fanów wprost nie mogą uwierzyć w to, co się stało. Adrian nie podał dokładnych powodów zakończenia ich relacji, a z kolei Ilona do tej pory nie zamieściła jeszcze swojego oświadczenia. Ale wygląda na to, że są osoby, które jeszcze wierzą w szczęśliwy powrót tej dwójki. Jedną z nich jest Natalia Niemiec, którą także mogliśmy zobaczyć w programie "Rolnik szuka żony"!

ooo NIE !!! wierzę, że się jeszcze poukłada i będzie nie jedno :) :* - napisała Natalia

A Wy, co myślicie? Czy tej parze jeszcze uda się odbudować relację?

Instagram

Informacja o rozstaniu Ilony i Adriana zaskoczyła fanów. Kiedy większość z nich liczyła na wiadomości o ślubie, nagle spotkała ich przykra niespodzianka na profilu Adriana. My oczywiście życzymy Ilonie i Adrianowi wszystkiego dobrego i trzymamy za każde z nich kciuki.