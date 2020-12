Gwiazda "Gogglebox" rozpoczyna nowy etap w życiu. Przy okazji na jaw wyszła skrywana tajemnica! Fanki będą załamane

Krzysztof Radzikowski z "Gogglebox. Przed telewizorem" podjął ważną decyzję, która niedługo zupełnie odmieni jego życie. Zdjęciem zapowiadającym rewolucję pochwalił się w sieci, jednak internautów zszokowało coś jeszcze... Jedna z fanek postanowiła zapytać czy uczestnik nie szuka żony, na co on odpowiedział, że... już dawno ją ma! Wiedzieliście, że nie jest singlem? A może to tak tylko zażartował? Zobaczcie, co napisał!

Krzysztof Radzikowski buduje dom. Przy okazji zdradził, że... ma żonę?!

Krzysztof Radzikowski jest jednym z najpopularniejszych uczestników "Gogglebox. Przed telewizorem." Sympatię widzów zdobył wraz ze swoim przyjacielem Dominikiem Abusem. Aktualnie jego profil na Instagramie śledzi prawie 300 tysięcy osób. Jednak Krzysztof Radzikowski dał się poznać widzom TTV znacznie wcześniej. Znany na całym świecie strongman i posiadacz rekordu Guinnessa rywalizował na antenie TTV w zawodach najsilniejszych ludzi w Polsce i na świecie. Dziś jest już jedną z największych gwiazd stacji.

Krzysztof Radziszewski pochwalił się właśnie nowym etapem w życiu. Zdecydował się na budowę domu. Pierwszym zdjęciem właśnie pochwalił się w sieci.

Pomału, cały czas do przodu 🏡🏠 #dom #budowa #sobota #rodzina #home #family

Internauci od razu zauważyli kilka szczegółów, którymi będzie charakteryzował się nowy dom uczestnika "Gogglebox":

- Niech zgadnę. Sąsiadem będzie Dominik 🤔😅

- To chyba kuchnia? Okno narożne? - dostrzegli spostrzegawczy fani!

- Cały czas pnie się w górę👍. Trochę kiepski okres w zimę raczej nie będzie zamknięty

- Akurat odstoją mury z dachem do wiosny (bo to zamierzam ukończyć) - odparł Krzysztof

Przy okazji Krzysztof zdradził, że jest w związku małżeńskim, co zaskoczyło fankę, ponieważ nigdy wcześniej o tym nie wspominał!

- A żony czasami nie szukasz?

- Już dawno mam - odpowiedział krótko

- Nigdy nie mówisz o żonie - dopytywała

Jednak uczestnik "Gogglebox" nic więcej nie odpowiedział!

