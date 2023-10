Grażynę Wolszczak i jej syna Filipa, aktualnie możemy oglądać w programie "Ameryka Express". Aktorka i jej syn już w pierwszym odcinku dali się poznać jako niezwykle energiczny duet, z ogromnym poczuciem humoru. Gwiazda dała się poznać jako naprawdę charyzmatyczna osoba, a naszą uwagę zwrócił pewien szczegół...

Grażyna Wolszczak zwraca się do swojego syna w dość oryginalny i uszczypliwy sposób! Postanowiliśmy zapytać aktorkę, dlaczego właśnie tak nazywa Filipa. Jak na to reaguje syn gwiazdy? Czy jest na to zły na mamę? Sprawdźcie co w rozmowie z reporterką Party.pl wyjawili Grażyna Wolszczak i jej syn!