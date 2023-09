Właśnie dotarła do nas radosna nowina! Bohaterka "Gogglebox". Przed telewizorem" , Patrycja Szreder urodziła! Piękna uczestniczka hitu TTV podzieliła się uroczą fotografią z maluszkiem. Zdradziła również płeć i imię swojego dziecka. Zobaczcie! Zobacz także: Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" podkreśliła swoją figurę seksownym strojem kąpielowym! Wiemy gdzie i za ile go dostaniecie! Partycja Szreder z "Gogglebox. Przed telewizorem" urodziła! Rodzina "Gogglebox. Przed telewizorem" właśnie się powiększyła! Fotomodelka i gwiazda tego programu, Patrycja Szreder, właśnie została mamą. Na świat przyszedł jej synek, dla którego wybrano imię Aleksander. Świeżo upieczona mama pochwaliła się pierwszą fotografią z maluszkiem. Jesteśmy już razem ❤️ To nasz najszczęśliwszy dzień w życiu ❤️ Mam na imię Aleksander, Urodziłem się 10.07.2020, Godzina 8.16, Ważę 3,290 kg , 54cm 👶🏻 - napisała na Instagramie. Patrycja nawet chwilę po porodzie wygląda olśniewająco! Pod fotografią z synkiem pojawiło się mnóstwo gratulacji od jej fanów. - Patrycja ogromne GRATULACJE 🥰 dużo zdrowia 🤗 - Gratulacje 😊 piękne imię dla synka 😍 mój pierwszy syn też tak ma na imię 😊 - Witaj kruszynko 🥺 cieszcie się tą chwilą i swoją obecnością ❤️ - Gratulacje 😍👌i dużo zdrówka dla Was😘 - piszą fani. My również dołączamy do gratulacji i życzymy dużo zdrowia dla mamy i maleństwa! Wyświetl ten post na Instagramie. Jesteśmy już razem...