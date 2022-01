"Gogglebox": Marta Karpińska opowiedziała, jak zmienia się jej ciało w ciąży! Pokazała zdjęcie

Agnieszka Kotońska to jedna z największych gwiazd programu " Gogglebox. Przed telewizorem ". Uczestniczka popularnego show zyskała ogromną sympatię widzów, a dzięki swojej metamorfozie stała się inspiracją dla wielu kobiet. Prywatne życie gwiazdy TTV jest na tyle interesujące, że za pomocą mediów społecznościowych podgląda je ponad dwieście tysiące internautów i jak się okazuje, niektórzy z nich dopatrzyli się pewnej rzeczy. Czy Agnieszka Kotońska zostanie babcią? Zobacz także: Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" pomoże kobietom w odchudzaniu! "Ja już z Was modelki zrobię" Rodzina Agnieszki Kotońskiej z "Gogglebox. Przed telewizorem" się powiększy? Fani doczekali się odpowiedzi! Kiedy Agnieszka Kotońska pochwaliła się zdjęciami z sylwestrowej nocy, którą spędziła wraz z mężem, synem Dajanem, którego również mogliśmy zobaczyć w programie "Gogglebox. Przed telewizorem", oraz jego partnerką, niektórzy fani zaczęli spekulacje, że rodzina gwiazdy TTV się powiększy. Czy Agnieszka Kotońska spodziewa się przyjścia na świat kolejnego wnuka? - Jak mnie oko nie myli będziesz babcią x2. Zdrówka. - Pięknie. Pani synowa bardzo się zmieniła na twarzy, czyżby ciąża? Na sylwestrowym zdjęciu tak jakby coś się brzuszek zaokrąglił pod balonem, który trzymał Dajan, jeśli tak, to gratulacje! Jak się okazuje, wcale nie musieliśmy czekać długo na odpowiedź, a na komentarze internautów zareagowała sama partnerka Dajana - piękna Karolina. - Nie, to tylko poświąteczne żarcie i drinki. Mi o ciąży nic nie wiadomo. Cóż jak widać spekulacje szybko zostały ucięte. Kto by się spodziewał, że brzuszek zasłonięty balonikiem wzbudzi tyle emocji? Kiedy Agnieszka Kotońska opublikowała w...