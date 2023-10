Dokładnie 5 lipca 2016 roku, Mateusz Borkowski z "Gogglebox" zaczął nowe życie - to właśnie wtedy poddał się operacji bariatrycznej, dzięki której rozpoczął walkę z nadprogramowymi kilogramami. Udało mu się przejść niesamowitą metamorfozę i dziś przyznaje wprost, że już nigdy nie zobaczymy go z nadprogramowymi kilogramami. Co zatem dziś robi "Big Boy", aby utrzymać rezultaty swojej metamorfozy? Zobaczcie, co zdradził w rozmowie z naszą reporterką!

"Gogglebox": Big Boy o swojej metamorfozie

Z Mateuszem Borkowskim z programu "Gogglebox. Przed telewizorem" mieliśmy okazję porozmawiać przy okazji nagrań do programu "99 - Gra o wszystko". "Big Boy" szczerze nam przyznał, czym dla niego jest jego metamorfoza. To nie tylko lepszy wygląd, ale przede wszystkim nowe, lepsze życie!

- Wygrałem życie i tego się trzymam - mówi szczerze Mateusz Borkowski.

Jak jednak wiadomo, proces odchudzania jest o wiele łatwiejszy niż utrzymanie tych rezultatów! Jak zatem Mateuszowi udaje się wciąż utrzymać świetną formę? Jak się okazało, wcale nie jest stałym bywalcem siłowni, ani też nie stosuje restrykcyjnej diety!

- Nigdy nie byłem na diecie, nigdy nie byłem przez sześć lat na siłowni [...] Zmieniłem styl życia, bo tak naprawdę nie jestem na diecie i nigdy nie byłem. Odrzuciłem wszelkie kanony, które są uznawane za powszechne wśród lekarzy, dietetyków, sportowców, czyli zero fast-foodów, gazowanych napoi etc. Dorzuciłem do tego to, że wykluczyłem węgle i zacząłem tak żyć.

Co jeszcze na ten temat zdradził nam "Big Boy" z "Gogglebox"? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!