Mateusz Borkowski z "Gogglebox. Przed telewizorem" od lat jest jednym z najbardziej lubianych bohaterów tego show. W 2016 roku "Big Boy" przeszedł również spektakularną metamorfozę - schudł ponad 170 kilogramów i jak sam przyznaje, w ten sposób rozpoczął nowe życie. Od roku jest również szczęśliwie zakochany i choć nie chwali się swoją drugą połówką w mediach społecznościowych, nam postanowił uchylić rąbka tajemnicy na temat ich związku. Jak się poznali i czy planują ślub? Sprawdźcie szczegóły!

Z Mateuszem Borkowskim z "Gogglebox. Przed telewizorem" mieliśmy okazję porozmawiać na planie programu "99 - gra o wszystko". To właśnie wtedy "Big Boy" zdradził nam m.in., jak udaje mu się utrzymać efekty swojej spektakularnej metamorfozy, a także opowiedział nam o swojej partnerce! Jak się okazało, Mateusz i jego ukochana znają się od kilku lat, jednak dopiero rok temu zdecydowali się stworzyć ze sobą związek.

- My się znamy parę lat, jesteśmy ze sobą rok. Ona sądziła o mnie jedno, ja o niej drugie, a tak naprawdę łączy nas bardzo wiele. Jest super dziewczyną. To wyszło tak spontanicznie, my się uzupełniamy. Ona jest takim samym świrem jak ja!