Agnieszka Kotońska to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych bohaterek "Gogglebox. Przed telewizorem". Ostatnio uczestniczka hitowego show stacji TTV zaliczyła swój debiut na ściance, podczas prezentacji jesiennej ramówki stacji TVN. To właśnie wtedy mieliśmy okazję porozmawiać z Agnieszką Kotońską, która szczerze wyjawiła nam, czy zdecydowała się na jakieś urodowe poprawki! Czy korzystała również z dobrodziejstw chirurgii plastycznej? Sprawdźcie, co powiedziała gwiazda "Gogglebox"!

"Gogglebox": Agnieszka Kotońska zdecydowała się na urodowe poprawki?

Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" ma grono fanów, którzy na bieżąco śledzą jej losy za pośrednictwem Instagrama. Dla wielu z nich celebrytka stała się prawdziwą motywacją, kiedy przeszła swoją ogromną metamorfozę - przypomnijmy, że Agnieszka Kotońska schudła ponad 30 kilogramów, a dziś dzięki diecie i regularnym ćwiczeniom udaje jej się utrzymywać te rezultaty. Niektórzy internauci jednak zarzucają gwieździe "Gogglebox. Przed telewizorem", że to nie tylko dieta i ćwiczenia ją zmieniły, ale także... operacje plastyczne. Agnieszka Kotońska przed naszą kamerą szczerze wyznała, czy korzystała z pomocy chirurga plastycznego!

- Operacji plastycznych jako takich pod nóż to nie poszłam - przyznała nam szczerze Agnieszka Kotońska.

Gwiazda hitu TTV szybko dodała, że ostatnio jednak zdecydowała się na małą, urodową poprawkę.

- Przyznam Wam się do tego, że zrobiłam sobie botoksik w czoło - dodała.

Czy gwiazda hitu TTV zamierza jednak zdecydować się na poważniejsze zabiegi medycyny estetycznej w przyszłości? Zobaczcie nasze wideo powyżej i dowiedzcie się, co jeszcze zdradziła nam Agnieszka Kotońska z "Gogglebox".

