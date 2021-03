Gabrysia Marszał zachwyciła swoim głosem w "The Voice Kids"! Siostra bliźniaczka Kamila z trzeciej edycji muzycznego talent-show- Kamil trafił wówczas do drużyny Cleo- zaśpiewała piosenkę z repertuaru Christiny Aguilery i sprawiła, że odwróciły się wszystkie fotele jurorów. Do której drużyny trafiła Gabrysia?

Gabrysia wygra najnowszą edycję "The Voice Kids"?

Dziś wieczorem, w sobotę 13 marca, poznaliśmy kolejnych uczestników najnowszej edycji "The Voice Kids" Na scenie zaśpiewała m.in. Gabrysia Marszał. Utalentowana dziewczynka zachwyciła wszystkich jurorów, którzy chcieli, żeby trafiła do ich drużyny. Gabrysia zaśpiewała piosenkę z filmu "Mulan".

Wiesz kto śpiewał tę piosenkę po polsku? Zuzia (Jabłońska przyp. red.) która stała na tej scenie chwilę temu, a pare sezonów temu utwierdziła się w przekonaniu, że śpiewanie to jej powołanie- mówił Aleksander Baron.

Baron i Tomson przypomnieli Gabrysi, że Zuzia Jabłońska występując kiedyś w "The Voice Kids" wybrała ich drużynę. Czy podobnego wyboru dokonała również Gabrysia? Dziewczynka zdecydowała, że chce trafić do drużyny Dawida Kwiatkowskiego!

Serce podpowiada mi... Dawid- powiedziała szczęśliwa Gabrysia.

Dawid Kwiatkowski był zachwycony.

Dziękuję ci potrójnie, bo sprawiłaś, że moja drużyna wzbogaciła się o wspaniały, ale to jaki wspaniały głos- mówił juror.

Posłuchajcie, jak zaśpiewała Gabrysia Marszał! Pamiętacie jej brata bliźniaka z poprzedniej edycji "The Voice Kids"?

Zobacz także: "The Voice Kids 4": Przez lata walczył z nowotworem mamy, niedawno przeżył jej śmierć. Krystian Gontarz wraca do hitu TVP

Gabrysia Marszał zachwyciła wszystkich jurorów w "The Voice Kids".

Brat bliźniak Gabrysi wystąpił w poprzedniej edycji talent-show.