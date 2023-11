Franek i Marietta byli o włos od wygrania programu "Love Island. Wyspa miłości". Para zajęła drugie miejsce, przegrywając z Sylwią oraz Mikołajem. Ale ich miłość nie wygasła z końcem programu. Wręcz przeciwnie, po powrocie do Polski ich uczucie wybuchło ze zdwojoną siłą.

Franek i Marietta mają już wspólne plany dotyczące ich przyszłości. Tylko nam zdradzili, nad czym właśnie pracują!

Marietta i Franek z "Love Island" zamieszkają razem?

Po powrocie do Polski Franek i Marietta nie mogli się ze sobą rozstać. Niestety musieli, ponieważ oboje pochodzą z różnych miast. Franek na co dzień mieszka we Wrocławiu, z kolei Marietta w Gliwicach. Ich rozłąka nie trwała jednak długo. Chwilę później razem spotykali się już ze wspólnymi znajomymi, w tym z Maćkiem i Oliwką, którzy zajęli trzecie miejsce w "Love Island".

Franek i Marietta mają już poważne plany na wspólną przyszłość. Tylko nam zdradzili, co czeka ich w najbliższym czasie.

Planujemy wspólne mieszkanie w Warszawie - mówi z radością Franek.

Uczestnicy "Love Island" już pracują nad spełnieniem tego marzenia. Franek pojechał właśnie do Warszawy, aby znaleźć dla nich najlepsze lokum. Oprócz tego para pracuje także nad wspólnym... "dzieckiem"!

Zorganizowaliśmy zbiórkę dla dzieci chorujących na raka. W 4 dni uzbieraliśmy 40 tys. złotych! - cieszy się Franek.

Przypomnijmy, że chłopak w przeszłości również zmagał się z nowotworem. Jednak nawet na chwilę nie zwątpił w to, że wygra z chorobą. Teraz chce pomóc innym dzieciakom, które potrzebują wsparcia. Piękna postawa godna naśladowania! Jeśli chcecie dołączyć się do zbiórki, kliknijcie TUTAJ.

Marietta i Franek są naprawdę szczęśliwi! Kibicujecie im?

Para już niedługo zamieszka razem w Warszawie. To dla nich czas poważnych zmian w życiu!

