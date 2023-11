Oliwia Miśkiewicz i Maciek Szewczyk to para, która zajęła trzecie miejsce w finale "Love Island. Wyspa miłości". Ich związek był pełen wzlotów i upadków. Widzowie byli świadkami zarówno ognistych kłótni między zakochanymi, jak i romantycznych chwil. Ostatecznie Oliwia i Maciek przetrwali każdy kryzys i do Polski wrócili razem.

Jak układa im się po programie? Czy Oliwia ma zamiar przeprowadzić się do Polski dla swojego ukochanego? Zobaczcie, co zdradziła nam celebrytka!

Oliwia i Maciek niemal od razu wpadli sobie w oko. Początkowo jednak spróbowali stworzyć związek z innymi "islandersami". Mimo wszystko wciąż coś ciągnęło ich do siebie. Warto zauważyć, że to właśnie oni jako pierwsi wyznali sobie miłość! Choć w ich relacji nie brakowało kryzysów, dzielnie wyszli z każdego z nich. Teraz pracują nad swoim związkiem w Polsce.

Choć Oliwia na co dzień mieszka w Londynie, gdzie rozwija swoją karierę w modelingu, obecnie przebywa w Polsce. Na Instagramie pojawiły się niedawno zdjęcia z wyprawy zakochanych do Legnicy, skąd pochodzi Maciek.

Czy to oznacza, że Oliwia ma zamiar na stałe przeprowadzić się do Polski i zrezygnować ze swojego życia w Londynie?

Bardzo chciałabym się za parę miesięcy przeprowadzić już na stałe do Polski i mieszkać z Maćkiem. Wszystko zależy od propozycji zawodowych, a póki co będziemy latać do siebie jak najczęściej się da - zapewnia nas Oliwka.