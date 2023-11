Po ostatnim odcinku "Ameryka Express" najgłośniej zrobiło się o duecie Fit Lovers - Mateuszu Januszu i Pameli Stefanowicz. A wszystko za sprawą ich kłótni, do której doszło podczas jednego z odcinków. Para posprzeczała się m.in. o długość sukienki Pameli, która według Mateusza była za krótka. Widzowie określili zachowania mężczyzny jako agresywne i zaborcze!

Czy duet w jakikolwiek sposób odniósł się do tego incydentu?

Zaglądając na ich Instagram, wydaje się, że wszystko jest w porządku, a Fit Lovers już zapomnieli o tym, co wydarzyło się w tym odcinku. W komentarzach rozgorzała się jednak poważna dyskusja na ten temat! Niektórzy mocno bronią ekspertów od fitnessu, inni domagają się, żeby w końcu wytłumaczyli, co tak naprawdę się stało:

Rozumiem, że obraliście taktykę 'nie reagujemy'. Trochę słabe to jest. Liczyłam, że odniesie się do tej chorej sytuacji Pamela. Unfollow.

Jestem zaskoczona,ze nawet nie masz zamiaru jakkolwiek skomentować swojego żałosnego zachowania po tym jak sie odezwałeś do swojej narzeczonej. Głupie są komentarze ludzi typu”nie znacie ich na co dzień” wy tez ich nie znacie.... oni pokazują to co chcecie widzieć,przecież nie nagrają ci filmiku jak sie np kłócą.. żałosne jest tez to jak zareagowali na domówce.....