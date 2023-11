Reklama

Internauci zszokowani zachowaniem Fit Loversów w ostatnim odcinku programu "Ameryka Express"! Za nami piąta odsłona reality-show, która przyniosła widzom ogromne emocje i niestety, nie były to pozytywne emocje. W ostatnim odcinku programu byliśmy świadkami ostrej kłótni Fit Loversów, którzy do tej pory wzbudzali raczej same pozytywne komentarze. Niestety, teraz to się zmieniło! Co wydarzyło się w programie i jak zareagowali internauci?

Zobacz także: Fit Lovers konkurują z Anią i Robertem Lewandowskimi?!

Fani oburzeni zachowaniem Mateusza z Fit Lovers

W ostatniej odsłonie show doszło do dość zaskakującej sytuacji, podczas której Mateusz nie ukrywał swojej zazdrości i wściekłości. W trakcie jazdy autobusem doszło do ostrej wymiany zdań między Pamelą i Mateuszem z Fit Lovers. O co poszło? Mateuszowi nie spodobał się sposób siedzenia jego dziewczyny, która podróżowała w krótkiej spódnicy.

Pamiętaj, że jesteś w sukience, mordo- mówił Mateusz. No i co, i fajnie. Dobra stylizacja do dobrej gry- odpowiedziała Pamela

Odpowiedź Pameli najwyraźniej mocno zdenerwowała Mateusza, który zareagował bardzo ostro! Odepchnął swoją partnerkę i powiedział do niej wprost:

Pamela, nie świeć d*pą!- wypalił Mateusz.

Dziewczyna była przerażona i powiedziała jedynie do kamery, że to już "koniec imprezy, kochani". Po chwili Mateusz się uspokoił, ale wciąż prosił Pamelę, żeby się zasłoniła i usiadła w innym miejscu.

Jak na takie zachowanie zareagowali internauci? Ostro!

Po tym odcinku zdecydowałam się już więcej nie oglądać Waszych vlogow. Wiem co to toksyczny związek i z przerażeniem patrzyłam na to, co sie tam zadziało...Pamela, trzymaj się ciepło. To nie było normalne zachowanie... Ciekawe jak się kończą takie historie gdy nie ma kamer? Jak nie ma kamer to mocniej lejesz? Elo? Ten facet jest fatalny.



Pamela chyba musisz mieć ciężko w tym związku... Mateusz widać że jesteś agresywny i zaborczy - musi być po Twojemu ????????- pisali internauci na profilu pary na Instagramie.

Widzieliście ostatni odcinek show "Ameryka Express"? Co sądzicie o zachowaniu Mateusza?

Zobacz także: Narodziły się nowe gwiazdy TVN-u? Kim są Fit Lovers, uczestnicy "Ameryka Express"?

Internauci oburzeni zachowaniem Mateusza z Fit Lovers.

East News

Reklama

W ostatnim odcinku show doszło o ostrej kłótni Fit Loversów.