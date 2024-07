4 z 14

Ania Dowganowska to 28-lata pochodząca z Ukrainy. Od najmłodszych lat trenowała gimnastykę artystyczną, co sprawia, że jest bardzo gibka i rozciągnięta. Do Polski przyjechała w poszukiwaniu lepszego życia. Obecnie mieszka w Łodzi. Tańczy modern oraz jazz. Jej przygoda z tańcem rozpoczęła się zaledwie 4 lata temu, a już jest w finałowej 14. "You Can Dance".