Już dziś o 20 pierwszy koncert na żywo trzeciej edycji "X-Factora". Na scenie zobaczymy finałową dziewiątkę uczestników, która przed milionową widownią zaprezentuje swój talent wokalny. Niestety tego wieczoru jeden z nich pożegna się z programem.

Podczas środowej konferencji prasowej programu spytaliśmy uczestników, czy stresują się przed pierwszym występem na żywo. Odpowiedzi były różne. Każdy z finalistów na swój sposób podchodzi do stresu.

- Zaczynam się stresować powoli. Mam nadzieję, że się wyciszę trochę. Myślę, że ten klimat, który w sobotę będzie tutaj panować, to jest zupełnie coś innego, niż coś, co było wcześniej. Mam nadzieje, że to pozytywnie na mnie wpłynie - powiedziała nam Maja Hyży z grupy Kuby Wojewódzkiego.