Już w piątek wielki finał show "Wyspa przetrwania". W walce o 150 tysięcy złotych pozostało jeszcze 4 uczestników. Kto z nich zostanie pierwszym polskim zwycięzcą „Wyspy przetrwania”?

Daniel, bankowiec z małopolski mówi wprost: „Zrobię wszystko by wygrać ten program”. Czy to wystarczy? Przeciwników ma bardzo silnych zarówno fizycznie jak i psychicznie. Maciej „Maczo” wokalista disco- polo z Wołomina, jak dotąd miał w programie dużo szczęścia skutecznie omijając konflikty i wygrywając konkurencje. Jest silny fizycznie i z całą pewnością nie odpuści. Paweł trener personalny z Krakowa na początku był liderem żółtej Mataki. To jemu drużyna zawdzięcza wiele wygranych od początku pozostaje w silnym sojuszu m.in. z Danielem i Kasią, jedyną kobietą którą również zobaczymy w finale.

Kasia z Mieleszyna to obieżyświat i niespokojna dusza. W Australii pracowała jako instruktor kitesurfingu, w Nowej Zelandii uczy jazdy na śniegu na desce. Uwielbia podróżować i chyba ta pasja zaprowadziła ją do programu. Świetnie radzi sobie niemal w każdych okolicznościach jest cierpliwa i wytrzymała co pokazała już w wielu konkurencjach. Co będzie działo się w finale? Zobaczcie zwiastun ostatniego odcinka „Wyspy przetrwania”. Widać, że emocji nie zabraknie.

