"Farma": Uczestnicy mają jej już dość! Kto nadwyrężył cierpliwość kolegów z programu? 

Mikołaj Roznerski opublikował wzruszające zdjęcie z planu "M jak miłość", na którym Marcin przytula zapłakaną Izę. Czy będzie przełom w ich relacjach? Na to przyjdzie nam jeszcze poczekać, bo Chodakowski najpierw wpakuje się w poważne kłopoty, z których wyciągnie go rodzina. Kiedy w końcu przemówią mu do rozsądku okaże się, że Iza nie mogła dłużej wytrzymać kłótni między nimi i... uciekła! To już koniec małżeństwa Izy i Marcina w "M jak miłość"? Kryzys w małżeństwie Izy i Marcina w " M jak miłość " pogłębia się! Chodakowski nie może darować Izie, że na nagraniach flirtowała z Ostrowskim i patrzyła na kolegę z pracy, jak kiedyś na niego. To wszystko sprawia, że Marcin zaczął sięgać po alkohol i stał się agresywny. Po pobiciu Ostrowskiego i dramatycznej bójce trafi do więzienia! Wtedy do akcji wkroczy Aneta i wygłosi taką przemowę, że Chodakowski w końcu weźmie się w garść. Tylko czy nie będzie już za późno? Kiedy wróci do domu i będzie chciał porozmawiać szczerze z Izą nie zastanie jej, ale będzie czekał na niego... list pożegnalny! Któregoś dnia pojedzie do Michała, dam mu sierpowego, po czym wróci do domu pokłóci się z Izą i wyjdzie w da się z kimś w bójkę i trafi do szpitala, Aneta mu trochę nagada że ty zachowaniem straci żonę 😮ale w końcu Marcin pójdzie z Michałem na policję zgłoszą szantaż,.. Marcin po powrocie do domu nie zastanie Izy tylko list od niej że na parę dni musi wyjechać zatrzyma się u Asi - pisze jedna z fanek serialu w komentarzu na koncie Mikołaja Roznerskiego na Instagramie. To już koniec małżeństwa Izy i Marcina? Mikołaj Roznerski na swoim instagramowym koncie wymownie napisał pod zdjęciem z planu "M jak miłość" ,,No i masz Babo...