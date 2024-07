Elżbieta Romanowska w rozmowie z "Galą" opowiedziała o tym, co ludzie pisali do Rafała Maseraka, kiedy dowiedzieli się, że to on będzie jej partnerem w show "Taniec z gwiazdami". Okazuje się, że nie były to wcale przyjemne słowa - wręcz przeciwnie...

Fani krytykowali Elżbietę Romanowską!

Od samego początku, odkąd Elżbieta Romanowska bierze udział w programie Taniec z Gwiazdami, wszyscy skupiają się na jej wadze. Aktorka wciąż musi odpowiadać, ile i czy w ogóle schudła. Niestety, jej rozmiar plus size wzbudza skrajne emocje:

Gdy ogłoszono, że ja mam zostać jego partnerką, ludzie pisali że mu współczują. Było im go żal, że sobie nie potańczy, bo dostał najgorszą tancerkę. Po pierwszym odcinku przyznali się do błędu. A dzięki trudnym początkom mamy do siebie z Rafałem zaufanie. Pomagają nam podobne poczucie humoru, ADHD i silne charaktery - mówi aktorka w rozmowie z Galą.

Czy było jej przykro, że Rafał Maserak otrzymywał takie listy?

Trochę, ale starałam się nie zaprzątać tym głowy. Przyszłam do tego programu przede wszystkim dla siebie. Żeby zawalczyć ze swoimi słabościami i pokazać, że noszenie większego rozmiaru nie oznacza, że ktoś nie potrafi się ruszać. Ograniczenia są tylko w naszej głowie. - przekonuje gwiazda.

Elżbieta Romanowska schudła dzięki treningom już 9 kilo!

Romanowska jest wzorem dla wielu kobiet!