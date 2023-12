Co się dzieje z relacją Artura i Sary z "Rolnik szuka żony"? To pytanie z pewnością zadają sobie wszyscy fani programu, którzy twierdzą, że rolnik chyba nie jest już zainteresowany swoją wybranką. Po emisji najnowszego odcinka programu w komentarzach zawrzało. Internauci gorzko komentują romantyczną randkę Artura i Sary.

Wielki finał dziesiątej, jubileuszowej edycji "Rolnik szuka żony" zbliża się wielkimi krokami. Już za tydzień Telewizyjna Jedynka wyemituje ostatni odcinek programu o poszukujących miłości rolnikach. Czy w finale okaże się, że Artur i Sara wciąż są razem? Fani telewizyjnego hitu mają pewne wątpliwości dotyczące relacji rolnika i jego wybranki. Już ostatnio internauci zastanawiali się czy to już koniec relacji Sary i Artura z "Rolnik szuka żony", a po najnowszym odcinku w komentarzach znów zawrzało!

W przedostatnim odcinku "Rolnik szuka żony" rolnicy spotkali się na romantycznych randkach ze swoimi wybrankami. Widzowie mogli zobaczyć, jak Sara i Artur spędzają czas tylko we dwoje. Artur przed kamerą stwierdził, że między nim a jego partnerką jest już miłość, jednak nawet takie wyznanie nie przekonało internautów, którzy twierdzą, że rolnik i Sara to dwa różne światy.