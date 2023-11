Za nami bardzo ważny odcinek "Rolnik szuka żony", w którym poznaliśmy decyzje rolników. Jak się okazało, Agnieszka jako jedyna nie zdecydowała się dać szansy żadnemu ze swoich kandydatów i tym samym już teraz wiemy, że rolniczce nie udało się znaleźć miłości w programie. Tuż po odcinku, w którym zobaczyliśmy decyzje rolników, w sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy od fanów programu. Mocnych podsumowań nie zabrakło właśnie w kierunku Agnieszki...

"Rolnik szuka żony 10": Fani komentują decyzję Agnieszki

Agnieszka z "Rolnik szuka żony 10" od początku wzbudzała mnóstwo emocji wśród fanów programu. Już na etapie czytania listów widzowie zwrócili uwagę na to, że rolniczka ma bardzo wysokie wymagania i tak naprawdę żaden kandydat nie przykuł jej szczególnej uwagi. Choć Agnieszka ostatecznie wybrała na swoje gospodarstwo Ireneusza, Jana i Mateusza, to jednak jak już wiemy, żaden z panów nie zdołał podbić jej serca. Jako pierwszy z programem pożegnał się Mateusz, a w minionym odcinku show TVP1, Agnieszka odesłała do domu dwóch pozostałych kandydatów - Ireneusza i Jana.

Wielu fanów "Rolnik szuka żony" nie ukrywa, że decyzja Agnieszki ich nie zaskoczyła. Widzowie uważają bowiem, że rolniczka od początku postawiła swoim kandydatom poprzeczkę tak wysoko, że po prostu żaden z nich nie był w stanie sprostać jej wymaganiom. Niektórzy fani nawet żartują, że panowie, którzy opuścili gospodarstwo Agnieszki, "oszukali przeznaczenie" i " wygrali życia". Nie zabrakło też komentarzy, w których internauci piszą wprost, że ze względu na wysokie wymagania rolniczki, może być jej trudno znaleźć odpowiedniego partnera również poza kamerami.

Chłopaki wygrali życia. A Agnieszka cóż, niech zastanowi się nad sobą i swoim zachowaniem.

Panowie, to dopiero oszukać przeznaczenie.

Panowie... wygraliście

Zastanawiam się, po co ona poszła do tego programu z takim podejściem i wymogami to raczej zostanie sama.

Ona jest niedecydowana, sama nie wie, jakiego chce! Niech sobie kupi kota! Bo takie wymaganie ma! - piszą fani programu.

Po ostatnim odcinku "Rolnik szuka żony" pojawiły się również komentarze, w których część widzów staje po stronie Agnieszki i popiera jej decyzję.

Popieram wybór w 100 %. Bardzo mądra kobieta

Postąpiła uczciwie i za to się chwali

Bardzo mądrze zrobiła. Postąpiła uczciwie. - dodają inni widzowie.

A Wy, co sądzicie o decyzji Agnieszki?