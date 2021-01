Ewelina z "Rolnik szuka żony" po zakończeniu przygody w programie stała się aktywna w mediach społecznościowych, gdzie publikuje swoje artystyczne prace i od czasu do czasu prezentuje swoje stylizacje. Ostatnio kandydatka Macieja pochwaliła się zimowym lookiem z ultramodnym szalikiem w roli głównej. To właśnie on zrobił furorę w sieci. Co ciekawe ten dodatek kosztował jedynie... 25 zł!

Ewelina z "Rolnik szuka żony" zachwyca zimową stylizacją z szalikiem za 25 ł!

Linearne wzory to prawdziwy hit ostatnich lat. Najpierw wkroczyły one do wnętrz i niemal każda Instagramerka, która prowadzi profil o tematyce lifestylowo – wnętrzarskiej zdecydowała się na plakat z tego typu wzorem. Potem ten deseń powoli zaczął gościć także na ubraniach. Modele z tym motywem znajdziemy nie tylko w propozycjach ekskluzywnych domów mody. W tym sezonie ubrania z linearnymi wzorami kupimy m.in. w Sinsay czy Mohito. Okazuje się, że inne sieci też zdecydowały się wprowadzić do sprzedaży kolekcję inspirowaną linearnymi wzorami. Niedawno w Pepco hitem był szalik w tym stylu, który kosztował zaledwie 25 zł. Nic dziwnego, że błyskawicznie zniknął z półek sklepowych.

Na ten model zdecydowała się też Ewelina z "Rolnik szuka żony", która tym dodatkiem uzupełnia zimową stylizację. Jej najnowszy look zebrał mnóstwo komplementów!

Bardzo ładnie wyglądasz. Jaka ładna Podlasianka 😍 Śliczna💋

Sami spójrzcie na zdjęcie Eweliny. Podoba Wam się jej stylowy dodatek?

Ten szalik dostępny w sieci Pepco stał się prawdziwym hitem na Instagramie. Linearny wzór to w tym sezonie prawdziwy hit. Dominuje nie tylko we wnętrzach, ale też na ubraniach i dodatkach.